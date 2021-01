Centinaia di storni morti per strada. Ma la "piaga di Roma" sono i petardi. (Di sabato 2 gennaio 2021) Oscar Grazioli Il video degli uccelli crollati per lo shock delle esplosioni indigna la Rete. La denuncia: "È tempo di leggi che vietino queste stragi". Non impareremo mai a rispettare la natura. Neanche una pandemia che origina dai rapporti dell'uomo con gli animali selvatici farà cessare l'arroganza di chi crede nella superiorità dell'uomo su ogni forma di vita. Allo scoccare della mezzanotte, come è triste consuetudine di questo paese, da balconi, finestre, abbaini e tetti, visto che a causa del lockdown non si poteva sostare in strada, è cominciata la sarabanda dei botti, proibiti peraltro a Roma, come in Centinaia di comuni di tutt'Italia. Ma la madre dell'imbecille è noto che è sempre gravida e, con la bottiglia in una mano e il mortaretto nell'altra, la tradizione è stata rispettata.Complice una città ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Oscar Grazioli Il video degli uccelli crollati per lo shock delle esplosioni indigna la Rete. La denuncia: "È tempo di leggi che vietino queste stragi". Non impareremo mai a rispettare la natura. Neanche una pandemia che origina dai rapporti dell'uomo con gli animali selvatici farà cessare l'arroganza di chi crede nella superiorità dell'uomo su ogni forma di vita. Allo scoccare della mezzanotte, come è triste consuetudine di questo paese, da balconi, finestre, abbaini e tetti, visto che a causa del lockdown non si poteva sostare in, è cominciata la sarabanda dei botti, proibiti peraltro a, come indi comuni di tutt'Italia. Ma la madre dell'imbecille è noto che è sempre gravida e, con la bottiglia in una mano e il mortaretto nell'altra, la tradizione è stata rispettata.Complice una città ...

