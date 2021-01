Caso Regeni, l’Egitto autorizza il rilascio dei 5 poliziotti (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma considera “inaccettabile” che l’Egitto abbia autorizzato 5 poliziotti Il Governo italiano ritiene ” inaccettabile ” la decisione della Procura egiziana, annunciata mercoledì 30 dicembre, di rilasciare cinque Agenti di Polizia della Sicurezza Nazionale implicati nell’omicidio del Ricercatore italiano Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. La Farnesina “continuerà ad agire a tutti i livelli, Unione Europea compresa, affinché possa finalmente emergere la verità sul barbaro assassinio di Giulio Regeni”, ha annunciato in un comunicato giovedì 31 dicembre. “L’Italia vuole che la Procura egiziana condivida questa richiesta di verità e fornisca tutta la collaborazione necessaria per la Procura di Roma nelle sue indagini“. Il Procuratore Generale egiziano Hamada Al-Sawy ha affermato in un comunicato che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma considera “inaccettabile” cheabbiato 5Il Governo italiano ritiene ” inaccettabile ” la decisione della Procura egiziana, annunciata mercoledì 30 dicembre, di rilasciare cinque Agenti di Polizia della Sicurezza Nazionale implicati nell’omicidio del Ricercatore italiano Giulionel 2016 al Cairo. La Farnesina “continuerà ad agire a tutti i livelli, Unione Europea compresa, affinché possa finalmente emergere la verità sul barbaro assassinio di Giulio”, ha annunciato in un comunicato giovedì 31 dicembre. “L’Italia vuole che la Procura egiziana condivida questa richiesta di verità e fornisca tutta la collaborazione necessaria per la Procura di Roma nelle sue indagini“. Il Procuratore Generale egiziano Hamada Al-Sawy ha affermato in un comunicato che ...

