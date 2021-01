Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2021 | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) É ancora avvolto nell’incertezza più totale il destino dei Campionatididi figura, teoricamente previsti dal 22 al 27 marzo presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Dopo una stagione totalmente sfregiata dalle cancellazioni causate dal protrarsi della pandemia, tra cui spiccano le Finali del Grand Prix in Cina e i Campionati Europei di Zagabria (Croazia), la rassegna iridata è rimasta, insieme al World Team Trophy di Osaka, l’unico evento superstite. Se mai la kermesse andrà veramente in scena, ci ritroveremo davanti a un paradosso: i concorrenti di tutti e quattro i continenti infatti si sfiderebbero per la prima volta assoluta nell’annata sportiva 2020-in una gara di qualifica Olimpica. Difficilissimo immaginare quello che succederà a marzo; soprattutto per ...