Cagliari | i convocati di Di Francesco per il Napoli | assenza in difesa

Il mister del Cagliari Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Napoli. Portieri: Cragno, Aresti Vicario Difensori: Boccia, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Pinna, Pisacane, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa Centrocampisti: Caligara, Marin, Nandez, Oliva Attaccanti: Cerri, Contini, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Sottil, Tramoni

Mi dicevano che un sito ha scritto che Ounas non si allenava da alcuni giorni e ha portato iella, si è allenato nei giorni scorsi. Dobbiamo metterlo nelle condizioni fisiche migliori per gestirlo dura ...

Mi dicevano che un sito ha scritto che Ounas non si allenava da alcuni giorni e ha portato iella, si è allenato nei giorni scorsi. Dobbiamo metterlo nelle condizioni fisiche migliori per gestirlo dura ...