Bimba di 7 anni muore per le violenze dei genitori e dello zio. Si indaga anche sul decesso della sorellina (Di sabato 2 gennaio 2021) Una bambina messicana di soli 7 anni è morta a causa delle terribili ferite provocate dai continui abusi dei suoi genitori e di suo zio. Il decesso della piccola, identificata come Yatziri, è stato reso noto lo scorso 28 dicembre dalle autorità locali. La bambina è morta nell’Hospital de Las Margaritas, nello stato messicano di Puebla, dopo mesi trascorsi in terapia intensiva. La Bimba era stata barbaramente picchiata il 21 agosto dai suoi genitori. Una violenza talmente brutale da rendere necessario il ricovero in rianimazione. E’ stato un vicino di casa a portare la bambina in ospedale. Yatziri è morta per insufficienza multiorgano, stando a quanto riportato dai media locali e dal sito “ElizabethBlog”. I medici le hanno diagnosticato un’emorragia interna, ma la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 gennaio 2021) Una bambina messicana di soli 7è morta a causa delle terribili ferite provocate dai continui abusi dei suoie di suo zio. Ilpiccola, identificata come Yatziri, è stato reso noto lo scorso 28 dicembre dalle autorità locali. La bambina è morta nell’Hospital de Las Margaritas, nello stato messicano di Puebla, dopo mesi trascorsi in terapia intensiva. Laera stata barbaramente picchiata il 21 agosto dai suoi. Una violenza talmente brutale da rendere necessario il ricovero in rianimazione. E’ stato un vicino di casa a portare la bambina in ospedale. Yatziri è morta per insufficienza multiorgano, stando a quanto riportato dai media locali e dal sito “ElizabethBlog”. I medici le hanno diagnosticato un’emorragia interna, ma la ...

antonyfedalex : RT @EleLe08: Hanno bimba piccola. 3 anni. Tampone anche a lei ogni volta. I genitori costretti a 'tamponarsi' anche loro. Non vedono l'ora… - Satryland59 : RT @OmbraDuca: Rixi chiiiiiiiiii ?30/5/19 il Tribunale di Genova lo condanna a 3 anni e5 mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai p… - Carlo_A_Macc : RT @EleLe08: Hanno bimba piccola. 3 anni. Tampone anche a lei ogni volta. I genitori costretti a 'tamponarsi' anche loro. Non vedono l'ora… - EleLe08 : Hanno bimba piccola. 3 anni. Tampone anche a lei ogni volta. I genitori costretti a 'tamponarsi' anche loro. Non ve… - turadherer : Fra l’altro sta bimba ha 4 anni, vive in belgio con la sua famiglia, il padre è italiano, la mamma è americana: a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni Ciclista dà una ginocchiata a una bimba di 5 anni, la fa cadere di proposito e continua la sua corsa –… Il Fatto Quotidiano La Befana arriva anche al Teatro San Carlo: progetti in streaming per bambini e adulti

Il Teatro di San Carlo lancia due nuovi progetti educational in streaming: Cosa farai da grande? (consigliato ai bambini dai 6 ai 13 anni) e Signore e Signori all’Opera (rivolto ...

La prima speranza del 2021 è Ludovica, nata alle 7.35 di Capodanno

L’ultima cosa bella del 2020 è invece Leonardo, di Ceranova: pesa oltre 4 chili. Sono 9 i bimbi che hanno deciso di arrivare il 31 dicembre, sei sono femmine ...

Il Teatro di San Carlo lancia due nuovi progetti educational in streaming: Cosa farai da grande? (consigliato ai bambini dai 6 ai 13 anni) e Signore e Signori all’Opera (rivolto ...L’ultima cosa bella del 2020 è invece Leonardo, di Ceranova: pesa oltre 4 chili. Sono 9 i bimbi che hanno deciso di arrivare il 31 dicembre, sei sono femmine ...