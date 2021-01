Ben Chafin, senatore della Virginia, è morto di Coronavirus (Di sabato 2 gennaio 2021) Il senatore dello stato della Virginia Ben Chafin è morto dopo aver contratto il Coronavirus, hanno detto i repubblicani del Senato. Un nuovo lutto legato al Coronavirus colpisce la politica americana: è morto Ben Chafin, al Senato rappresentava la Virginia sudoccidentale ed era della contea di Russell. Repubblicano, è stato eletto per la prima volta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildello statoBendopo aver contratto il, hanno detto i repubblicani del Senato. Un nuovo lutto legato alcolpisce la politica americana: èBen, al Senato rappresentava lasudoccidentale ed eracontea di Russell. Repubblicano, è stato eletto per la prima volta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Covid Usa, oltre 160mila contagi a Capodanno

Gli Usa hanno superato i venti milioni di contagi dall'inizio della pandemia (20.128.693). E' quanto emerge dall'elaborazione della Johns Hopkins University, secondo la quale negli Stati Uniti sono al ...

