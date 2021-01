Zona rossa. Ecco cosa fare a casa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Metà di queste festività sono passate, ma abbiamo ancora davanti altre lunghe giornate da passare in casa. cosa fare per non abbrutirci sul divano? Vi diamo noi qualche idea. Creare una Spa personale Siete amanti del beauty, della skin care, e vi piace coccolarvi con maschere, bathbombs, sali da bagno e chi più ne ha più ne metta? Allora potete crearvi la vostra piccola Spa personale, un vero e proprio angolo benessere dentro casa! Mettete in bagno delle candele, sistemate in un angolino tutti prodotti che vi servono, mettete su un po’ della vostra musica preferita, luci soffuse, ed il gioco è fatto! Meditazione In questo periodo, dopo quasi un anno passato col mostro della pandemia che ci opprime alle nostre spalle, siamo tutti più ansiosi e stressati. Perché allora non dare spazio alla nuova avventura ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Metà di queste festività sono passate, ma abbiamo ancora davanti altre lunghe giornate da passare inper non abbrutirci sul divano? Vi diamo noi qualche idea. Creare una Spa personale Siete amanti del beauty, della skin care, e vi piace coccolarvi con maschere, bathbombs, sali da bagno e chi più ne ha più ne metta? Allora potete crearvi la vostra piccola Spa personale, un vero e proprio angolo benessere dentro! Mettete in bagno delle candele, sistemate in un angolino tutti prodotti che vi servono, mettete su un po’ della vostra musica preferita, luci soffuse, ed il gioco è fatto! Meditazione In questo periodo, dopo quasi un anno passato col mostro della pandemia che ci opprime alle nostre spalle, siamo tutti più ansiosi e stressati. Perché allora non dare spazio alla nuova avventura ...

