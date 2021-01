Verona, a Juric manca la vittoria: il punto sulla ripartenza (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Verona di Juric non vince da 4 partite e per come il tecnico ha abituato i tifosi, fa notizia: il punto sui gialloblu verso la gara con lo Spezia Il Verona di Ivan Juric sta disputando un altro ottimo campionato: i gialloblu ormai non stupiscono più e sono una realtà nonostante le cessioni importanti nella scorsa finestra di mercato. Il tecnico però vorrò sicuramente tornare alla vittoria che manca da quattro turni. Ultima affermazione contro la Lazio all’Olimpico poi sconfitta con la Sampdoria e con l’Inter e il pareggio interno contro la Fiorentina. Alla ripresa (domenica alle 15) ci sarà lo Spezia: lista degli infortunati ancora lunga per Juric con Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic e Vieira ancora ai box. Il tecnico saprà sopperire ancora una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ildinon vince da 4 partite e per come il tecnico ha abituato i tifosi, fa notizia: ilsui gialloblu verso la gara con lo Spezia Ildi Ivansta disputando un altro ottimo campionato: i gialloblu ormai non stupiscono più e sono una realtà nonostante le cessioni importanti nella scorsa finestra di mercato. Il tecnico però vorrò sicuramente tornare allacheda quattro turni. Ultima affermazione contro la Lazio all’Olimpico poi sconfitta con la Sampdoria e con l’Inter e il pareggio interno contro la Fiorentina. Alla ripresa (domenica alle 15) ci sarà lo Spezia: lista degli infortunati ancora lunga percon Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic e Vieira ancora ai box. Il tecnico saprà sopperire ancora una ...

Spezia_1906 : ?? '#Italiano è fiero del progetto #Spezia, #Ricci può crescere tanto. Col #Verona mi aspetto spettacolo' ? Il dop… - SerieBNewsCom : ???? #Frosinone, contatti avviati per #Vitale dal #Verona - ProfidiAndrea : ?? #Lazovic, la #Lazio trova il muro di Juric! Gazzetta: 'Tentativo anche per un altro nome' ?? Il #Verona resiste e… - YDJ69 : @mckillbill =>... a gennaio abbozzi usando Darmian o DD come riserve oppure riporti Dimarco. A Verona è titolare n… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Corriere di Verona - Summit di mercato tra Juric, Setti e D'Amico -