Veglione nel resort, il proprietario: “Fraintesi, se ho sbagliato me ne prendo la responsabilità. Ma devo tutelare i dipendenti” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Veglione di Capodanno in un resort di lusso nel bresciano in barba alle restrizioni anti-Covid, è polemica sui social. Ivan Favalli, direttore del resort ha rilasciato alcune precisazioni in un video: “Per evitare situazioni di assembramento, ieri è stata vietata la cena se non in camera. Il nostro hotel è un resort estivo, è quasi impossibile portare cibo in tutte le camere. Abbiamo organizzato un pranzo con varie portate per intrattenere i clienti e fare in modo che la sera si potessero accontentare di un piatto freddo in tavola. L’hotel ha avuto molte prenotazioni, specialmente con un passaparola generato da giovani e fin lì siamo nella legalità”. Poi Favalli ha dato la sua opinione sulle restrizioni del Governo: “Ci vengono date briciole come sostegno dallo Stato, siamo obbligati a studiarle tutte per rimanere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021)di Capodanno in undi lusso nel bresciano in barba alle restrizioni anti-Covid, è polemica sui social. Ivan Favalli, direttore delha rilasciato alcune precisazioni in un video: “Per evitare situazioni di assembramento, ieri è stata vietata la cena se non in camera. Il nostro hotel è unestivo, è quasi impossibile portare cibo in tutte le camere. Abbiamo organizzato un pranzo con varie portate per intrattenere i clienti e fare in modo che la sera si potessero accontentare di un piatto freddo in tavola. L’hotel ha avuto molte prenotazioni, specialmente con un passaparola generato da giovani e fin lì siamo nella legalità”. Poi Favalli ha dato la sua opinione sulle restrizioni del Governo: “Ci vengono date briciole come sostegno dallo Stato, siamo obbligati a studiarle tutte per rimanere in ...

Gente che balla senza mascherine, sala da pranzo affollate, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno — in barba ai divieti dell'ultimo decreto legge anti conta ...

