Traffico Roma del 01-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sempre scarso o ilsulle strade della città disagi per il maltempo Pioggia e vento forte era come andiamo più densa nella guida Ricordati che in caso di pioggia è il limite di velocità in autostrada scende a 110 km orari spento e le zone alimitato diurne e notturne di centro del dente Trastevere Testaccio è San Lorenzo fino al 15 gennaio trasporto pubblico attive le tre linee della metropolitana fino alle 23:30 normale orario festivo per bus filobus e tram regolari i collegamenti notturni per i tagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sito opunto luceverde.it si asciuga tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...