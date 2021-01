Strage di storni a Roma per i botti di Capodanno. Video e foto virali sui social (Di venerdì 1 gennaio 2021) Strage di storni a Roma subito dopo la mezzanotte, ripresi in un Video di un utente facebook. Sotto accusa i botti di Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2021. A documentare il triste accaduto, con le agghiaccianti immagini del tappeto di volatili sull’asfalto, sono stati diversi utenti social, fra i quali Diego Fenicchia che nella notte ha ripreso le carcasse in via Cavour, in pieno centro della Capitale. Le immagini fanno il giro della rete “Scusate – ha scritto su Fb – ma a me è già passata la voglia di festeggiare. Centinaia di uccelli morti, Via Cavour adesso. I botti non erano così necessari in fondo, da giustificare centinaia di vite animali”. Lo stesso Fenicchia ha poi replicato alle accuse che Video e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021)disubito dopo la mezzanotte, ripresi in undi un utente facebook. Sotto accusa idiper festeggiare l’arrivo del 2021. A documentare il triste accaduto, con le agghiaccianti immagini del tappeto di volatili sull’asfalto, sono stati diversi utenti, fra i quali Diego Fenicchia che nella notte ha ripreso le carcasse in via Cavour, in pieno centro della Capitale. Le immagini fanno il giro della rete “Scusate – ha scritto su Fb – ma a me è già passata la voglia di festeggiare. Centinaia di uccelli morti, Via Cavour adesso. Inon erano così necessari in fondo, da giustificare centinaia di vite animali”. Lo stesso Fenicchia ha poi replicato alle accuse chee ...

