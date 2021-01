SSP300 | Alfonso Coppola | ' La prossima stagione non farò calcoli'

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per tutto il 2020,ha gareggiato con il coltello tra i denti , notando subito un dettaglio molto importante. La Supersport 300 , classe giovane che propone corridori giovani, è salita ...

il pilota campano gareggerà ancora con Yamaha, marchio con cui sfiorò il titolo della 300 nel 2017: "Correrò sempre al mio meglio in ogni gara, dando il cento per cento. Oltre alla moto, mi dedicherò ...Il pilota campano, dopo la stagione in Kawasaki GP Project, torna con le moto di Iwata grazie al team Trasimeno andando a sostituire Hugo De Cancellis ...