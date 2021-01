Serie A: gli arbitri per la diciassettesima giornata (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ Aia ha reso i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la diciasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 domenica 3 gennaio 2021. Serie A: le designazioni arbitrali della 17esima giornata ATALANTA-SASSUOLO H.15.00 MARESCA FIORITO-VECCHI IV: PICCININI VAR: IRRATI AVAR: PERETTI BENEVENTO-MILAN H.18 PASQUA GIALLATINI-PAGANESSI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: LUONGO CAGLIARI-NAPOLI H.15 MANGANIELLO BACCINI-CALAROSSI IV: DIONISI VAR: MARIANI AVAR: PASSERI FIORENTINA-BOLOGNA H.15 ORSATO MELI-PALERMO IV: MASSIMI VAR: NASCA AVAR: COSTANZO GENOA-LAZIO H.15 CALVARESE GALETTO-PRENNA IV: DI MARTINO VAR: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ Aia ha reso i nominativi degli, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la diciasettesimadel campionato italiano diA 2020/2021 domenica 3 gennaio 2021.A: le designazioni arbitrali della 17esimaATALANTA-SASSUOLO H.15.00 MARESCA FIORITO-VECCHI IV: PICCININI VAR: IRRATI AVAR: PERETTI BENEVENTO-MILAN H.18 PASQUA GIALLATINI-PAGANESSI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: LUONGO CAGLIARI-NAPOLI H.15 MANGANIELLO BACCINI-CALAROSSI IV: DIONISI VAR: MARIANI AVAR: PASSERI FIORENTINA-BOLOGNA H.15 ORSATO MELI-PALERMO IV: MASSIMI VAR: NASCA AVAR: COSTANZO GENOA-LAZIO H.15 CALVARESE GALETTO-PRENNA IV: DI MARTINO VAR: ...

Il 2020 ha visto la scomparsa di molti nomi noti del cinema internazionale ed italiano, da Kirk Douglas a Gigi Proietti, passando per Sean Connery e Franca Valeri. Ecco l’elenco delle star del cinema ...

on è iniziato nel migliore dei modi il 2021 per la Lega. Questa mattina, infatti, dal profilo ufficiale Twitter della Serie A è comparso un messaggio di auguri per il nuovo anno: 'Pronti per nuove emo ...

