Serie A, designazioni 15esima giornata: Roma-Samp a Guida, Giacomelli per Juventus-Udinese (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Tutti di nuovo in campo per il primo turno del 2021. Si comincia con Inter-Crotone affidata ad Aureliano, mentre a il posticipo Juventus-Udinese sarà Giacomelli. La gara delle 18 Benevento-Milan sarà diretta da Pasqua, invece il big match tra Atalanta e Sassuolo sarà diretto da Maresca. Infine, l’esperto Guida dirigerà Roma-Sampdoria. Ecco tutte le scelte del designatore Nicola Rizzoli. ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00 MARESCA FIORITO – VECCHI IV: PICCININI VAR: IRRATI AVAR: PERETTI BENEVENTO – MILAN h. 18.00 PASQUA GIALLATINI – PAGANESSI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00 MANGANIELLO BACCINI – COLAROSSI IV: ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Learbitrali per la quindicesimadel campionato diA 2020/2021. Tutti di nuovo in campo per il primo turno del 2021. Si comincia con Inter-Crotone affidata ad Aureliano, mentre a il posticiposarà. La gara delle 18 Benevento-Milan sarà diretta da Pasqua, invece il big match tra Atalanta e Sassuolo sarà diretto da Maresca. Infine, l’espertodirigeràdoria. Ecco tutte le scelte del designatore Nicola Rizzoli. ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00 MARESCA FIORITO – VECCHI IV: PICCININI VAR: IRRATI AVAR: PERETTI BENEVENTO – MILAN h. 18.00 PASQUA GIALLATINI – PAGANESSI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00 MANGANIELLO BACCINI – COLAROSSI IV: ...

