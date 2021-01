Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini (Di venerdì 1 gennaio 2021) È curioso che alle minacce di Matteo Renzi di aprire una crisi di governo il Pd risponda minacciando le elezioni. Poco prima del referendum di tre mesi fa – lo sciagurato referendum con cui si sono ridotti i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 – il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aveva infatti giudicata pericolosa la riforma se non si fosse messo mano alla legge elettorale. Noi qui a HuffPost ci siano chiesti e abbiamo chiesto come fosse possibile sostenere una riforma pericolosa per la Costituzione, in conseguenza di una legge elettorale o dell’altra, poiché le leggi elettorali sono ordinarie e qualsiasi maggioranza può cambiarle con uno schiocco di dita. Non abbiamo avuto risposte, ma vabbè, non è importante che si risponda a noi. La faccenda era così grave da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) È curioso che alle minacce di Matteo Renzi di aprire una crisi di governo il Pd risponda minacciando le elezioni. Poco prima del referendum di tre mesi fa – lo sciagurato referendum con cui si sono ridotti i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 – il segretario del Pd, Nicola, aveva infatti giudicata pericolosa la riforma se non si fosse messo mano alla. Noi qui a HuffPost ci siano chiesti e abbiamo chiestofosse possibile sostenere una riforma pericolosa per la Costituzione, in conseguenza di unao dell’altra, poiché le leggi elettorali sono ordinarie e qualsiasi maggioranza può cambiarle con uno schiocco di dita. Non abbiamo avuto risposte, ma vabbè, non è importante che si risponda a noi. La faccenda era così grave da ...

marcocappato : Governo e Parlamento hanno approfittato della pandemia per aggravare il debito a suon di spese clientelari e corpor… - amnestyitalia : #Danimarca Il 17 dicembre, la Danimarca ha approvato una legge che ha reso il paese il 12° stato in Europa a ricono… - pieroebasta : RT @HuffPostItalia: Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini - nickpan21 : RT @HuffPostItalia: Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini - natalibera : RT @HuffPostItalia: Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Senza legge Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini L'HuffPost Senza legge elettorale, come Zingaretti e Di Maio provano a dare i pieni poteri a Salvini

È curioso che alle minacce di Matteo Renzi di aprire una crisi di governo il Pd risponda minacciando le elezioni. Poco prima del referendum di tre mesi fa – lo sciagurato referendum con cui si sono ri ...

Fregate all’Egitto, i genitori di Giulio Regeni: “Denunciamo l’Italia per vendita di armi a Paesi che violano i diritti umani”

Una denuncia contro il governo italiano per violazione della legge sulla vendita di armi a Paesi “autori di gravi violazioni dei diritti umani”. E’ quanto hanno predisposto Claudio e Paola Regeni, i g ...

È curioso che alle minacce di Matteo Renzi di aprire una crisi di governo il Pd risponda minacciando le elezioni. Poco prima del referendum di tre mesi fa – lo sciagurato referendum con cui si sono ri ...Una denuncia contro il governo italiano per violazione della legge sulla vendita di armi a Paesi “autori di gravi violazioni dei diritti umani”. E’ quanto hanno predisposto Claudio e Paola Regeni, i g ...