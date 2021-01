Sandra Milo e il rimorso dopo anni | “Gli chiederei scusa”

(Di venerdì 1 gennaio 2021)ricorda il suo rapporto con il regista Federico Fellini, e si lascia andare ad un aneddoto particolare.(Instagram)Il cinema italiano ha vissuto un momento di gloria assoluta nel corso della sua storia. Registi, interpreti, attori che hanno scritto pagine importanti del grande schermo nostrano, grazie a performance di assoluto spessore. Donne e uomini che hanno animato soprattutto la metà del secolo scorso, con pellicole diventate dei veri e proprio cult nel corso del tempo. Insomma, un periodo d’oro in netta contrapposizione con quello che vive attualmente il nostro cinema. Tra cinepanettoni ed una difficoltà evidente a tenere il passo con l’industria americana, l’Italia sta negliprovando a rialzarsi anche grazie a registi del calibro di Sorrentino, ma ...

Edoenonsolo : @ildelfinogiulio Donatella Rettore, Mao Zedong e Sandra Milo. - poseplastiche_ : ci siamo persi Sandra Milo al gf - accentosvedese : @gabbianismo @raffamad81 Manca solo la telefonata del fake incidente in moto di Ciro figlio di Sandra Milo e poi c'è tutto l'89-90 - BlobRai3 : RT @r_capitelli: @BlobRai3 Sandra Milo Highlander #blobbone di fine anno #blob - r_capitelli : @BlobRai3 Sandra Milo Highlander #blobbone di fine anno #blob -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Il programma di Valerio Lundini è giunto sugli schermi di Rai Due come un dono miracoloso portato da una razza aliena superiore per alleviare l’umanità dalla prigione mentale della pandemia ...RIMINI. Una macchina del tempo, una palestra dell’immaginazione, un sistema di luoghi in cui fondere emozioni, rigore storico e spettacolo. È la “carta ...