San Patrignano si dissocia dall’omonima serie Netflix | “Sommaria e fuorviante”

Roma, 1 gen – San Patrignano si dissocia dalla docu-serie SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano trasmessa da Netflix e da pochi giorni disponibile sulla piattaforma. La comunità di recupero ha diffuso una nota definendo il documentario «sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più». Un resoconto «unilaterale che paia voler soddisfare la forzata dimostrazione di tesi preconcette». La docuserie ha il suo svolgimento in cinque puntate da un'ora ed è la la prima prodotta in Italia da Netflix. Creata e scritta da Gianluca Neri, con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli, diretta da Cosima Spender, è frutto di un lavoro durato tre anni.

