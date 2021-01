Saldi invernali al via: la spesa sarà di un miliardo in meno rispetto al 2020. Il calendario regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) È tutto pronto per i Saldi invernali. Ma, anche in questo caso, niente sarà come gli anni scorsi a causa della pandemia da Coronavirus. Dal 2 gennaio si comincia ufficialmente: Basilicata, Valle d’Aosta e Molise saranno le prime. Ma la vera partenza sarà quella del 4 gennaio, l’unico giorno in cui l’Italia sarà in zona arancione, per poi ritornare 5 e 6 gennaio in rossa. Dal 7 gennaio, invece, sarà la volta di Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Ma ecco quale sarà il calendario dei Saldi invernali, giorno per giorno. Manca ancora una data ufficiale per la Calabria mentre la provincia autonoma di Trento potrà decidere liberamente quando cominciare. I Saldi muoveranno, ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) È tutto pronto per i. Ma, anche in questo caso, nientecome gli anni scorsi a causa della pandemia da Coronavirus. Dal 2 gennaio si comincia ufficialmente: Basilicata, Valle d’Aosta e Molise saranno le prime. Ma la vera partenzaquella del 4 gennaio, l’unico giorno in cui l’Italiain zona arancione, per poi ritornare 5 e 6 gennaio in rossa. Dal 7 gennaio, invece,la volta di Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Ma ecco qualeildei, giorno per giorno. Manca ancora una data ufficiale per la Calabria mentre la provincia autonoma di Trento potrà decidere liberamente quando cominciare. Imuoveranno, ...

