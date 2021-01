Premier League: Everton-West Ham 0-1, Ancelotti sconfitto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo gol del 2021 della Premier ha la firma del ceco Tomas Soucek, il primo deluso del nuovo anno è Carlo Ancelotti, il primo sorriso è quello di David Moyes, dal 2002 al 2013 allenatore dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il primo gol del 2021 dellaha la firma del ceco Tomas Soucek, il primo deluso del nuovo anno è Carlo, il primo sorriso è quello di David Moyes, dal 2002 al 2013 allenatore dell'...

Il risultato finale di Everton - West Ham 0-1 potrebbe far pensare a una partita interessante. Ma non è stata proprio cosi. Ecco la cronaca ...

John McGinn, centrocampista classe ’94 dell’Aston Villa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d’inizio dell’incontro Manchester United-Aston V ...

