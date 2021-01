Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in “crisi” dopo Capodanno, il resto della Casa sostiene la ship (VIDEO) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dopo la puntata in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono ancora interrogati, tra un bacio ed una coccola, sulle particolari affermazioni della famiglia di lui, specie la madre che l’ha invitato a proseguire il suo percorso da solo: “Stai perdendo consensi”. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 gennaio 2021)la puntata in diretta nelladel Grande Fratello Vip, si sono ancora interrogati, tra un bacio ed una coccola, sulle particolari affermazionifamiglia di lui, specie la madre che l’ha invitato a proseguire il suo percorso da solo: “Stai perdendo consensi”.in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PorcoDjo98 : RT @Alessia64799513: Pier: ma che dejavu, che coppia c’era con Elisabetta? Non c’era nessuna coppia. Io mi ci faccio una risata! Giuly: po… - saharadnpr : RT @_marinonichiara: Cara mamma Pretelli, Pierpaolo può fare entrambe le cose ed essere sé stesso e felice, cià #GFVIP #PRELEMI https://t.c… - Pallina15568315 : Cioè scusate fatemi capire, si sta dando del bimbomikia da solo??? ?? ?? ?? No vabbe adios veramente pierpaolo pretell… - giovann85456034 : Sempre più convinta che Pierpaolo da quella casa è uscito il 7 dicembre. Ora c’è solo pretelli. #gregorelli - LaTeVilisione : RT @zorlandosa: In un mondo dove se metti i tacchi e la gonna diventi automatico trans; in un mondo dove se ti vedono ballare con un gay, d… -