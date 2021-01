Nuovi dettagli sulla morte di Ariel Burdett | meteora di XFactor | cadavere scoperto dopo 8 giorni

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’inchiesta sul decesso dell’aspirante concorrente di X Factorha rivelato uno inquietantesuaemergonodi, l’aspirante concorrente di X Factor UK il cui provino fece il giro del web come uno dei peggiori della storia del programma, durante il quale litigò con i giudici ma raggiunse comunque un enorme successo. La 38enne, il cui nome originale era Amy, si tolse la vita nella sua casa di Leeds nel novembre del 2019. Stando a quanto dichiarato dalla patologa Lisa Barkersarebbe morta a causa di un taglio sul collo (autoinflitto) e un’intossicazione da farmaci. E’ rimasta nel letto per 8 ...

MangaForevernet : ? Hollow Knight Silksong - i nuovi dettagli dalla rivista Edge ? ? - GameIndustry_IT : Hollow Knight Silksong - Nuovi dettagli da parte di Edge - infoitcultura : GF Vip, Gregoraci-Bettarini: nuovi dettagli sul flirt - infoitinterno : Coronavirus: oggi in Sicilia 31 morti, 787 guariti e 1.299 nuovi casi positivi. Tutti i DATI ed i DETTAGLI - LuceverdeRoma : ?????? #Roma #trasporto pubblico ATAC ? Nuovi Orari Orari per Bus e Metro ?? dal #31dicembre al #6gennaio 2021. Tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi dettagli

Periodico Italiano

Fate The Winx Saga uscita, trama e cast della nuova serie italo-brittanica Netflix, trasposizione del cartone animato Winx Club.Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il colosso cinese starebbe pensando a come garantire unaal progetto nerazzurro in attesa delmain sponsor. Secondo il Corriere dello Sport in edicola og ...