Nicolò Zaniolo, la zia dell’ex rivela la verità sull’abbandono della nipote (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al centro della cronaca rosa da qualche settimana, Nicolò Zaniolo non sembra in grado di uscire da un caso che lo vede protagonista e che sicuramente non riesce a spiegare in modo chiaro. Nei giorni scorsi il calciatore della AS Roma ha pubblicato su Instagram un post dove chiedeva di porre fine ai rumors sul suo conto e su quello dell’ex Sara Scaperrotta, sua storica fidanzata. Ha poi insinuato facendo credere a tutti di avere un flirt con la modella Madalina Ghenea. La situazione si è però complicata visto che il giovane calciatore ha affermato che l’ex è in dolce attesa e che, seppur non più fidanzato con Sara, si prenderà ogni responsabilità riguardo al bambino. Dichiarazioni telegrafiche quelle di Zaniolo che poco chiariscono su quello che è successo con la ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al centrocronaca rosa da qualche settimana,non sembra in grado di uscire da un caso che lo vede protagonista e che sicuramente non riesce a spiegare in modo chiaro. Nei giorni scorsi il calciatoreAS Roma ha pubblicato su Instagram un post dove chiedeva di porre fine ai rumors sul suo conto e su quelloSara Scaperrotta, sua storica fidanzata. Ha poi insinuato facendo credere a tutti di avere un flirt con la moMadalina Ghenea. La situazione si è però complicata visto che il giovane calciatore ha affermato che l’ex è in dolce attesa e che, seppur non più fidanzato con Sara, si prenderà ogni responsabilità riguardo al bambino. Dichiarazioni telegrafiche quelle diche poco chiariscono su quello che è successo con la ...

OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il miglior assist del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo per Diego Perotti in Juventus-Roma ??????… - OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - QuotidianPost : Nicolò Zaniolo, la zia dell’ex rivela la verità sull’abbandono della nipote - LadyNews_ : #MadalinaGhenea e #NicolòZaniolo stanno insieme -