Lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto di Sydney per festeggiare il Capodanno 2021 – Il video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non ha deluso le aspettative lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto di Sydney, per festeggiare il Capodanno 2021 in Australia. I razzi e le fontane di scintille color arcobaleno lanciati dal Teatro dell'Opera hanno illuminato il cielo riflettendosi nell'acqua. Ma quest'anno, a causa dell'epidemia da Coronavirus, gli abitanti si sono dovuti limitare a guardare il tutto in televisione. L'area del porto infatti, dove solitamente arriva ad assembrarsi un milione di persone, è stata chiusa e anche nelle case gli incontri sono stati ristretti a un massimo di cinque persone. video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

