L’anno che verrà, la Rai censura in diretta J-Ax e Clementino: “Muoviti arra***a”. Ecco cosa è successo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è passata affatto inosservata la censura fatta dalla Rai al testo della canzone che J-Ax e Clementino hanno cantato insieme nel corso della diretta de “L’anno che verrà“, lo show di Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus. Come hanno fatto notare in molti sui social infatti, mentre i due rapper si esibivano sulle note di “TranQui Funky” sono spariti i sottotitoli con il testo del brano proprio in corrispondenza di una frase piuttosto “osé”. “Muoviti arrapata tipo playmate di Playboy“, recita infatti la canzone nel corso di una strofa: parole che non sono apparse come le altre nel sottopancia per favorire il karaoke dei telespettatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è passata affatto inosservata lafatta dalla Rai al testo della canzone che J-Ax ehanno cantato insieme nel corso dellade “che“, lo show di Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus. Come hanno fatto notare in molti sui social infatti, mentre i due rapper si esibivano sulle note di “TranQui Funky” sono spariti i sottotitoli con il testo del brano proprio in corrispondenza di una frase piuttosto “osé”. “arrapata tipo playmate di Playboy“, recita infatti la canzone nel corso di una strofa: parole che non sono apparse come le altre nel sottopancia per favorire il karaoke dei telespettatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Una bella immagine per chiudere l'anno. Stamattina una bella risorsa che orinava sulle rovine del palazzo imperial… - beppe_grillo : L'Elevato è sceso per dirvi che gli errori dei grandi uomini ci dispiacciono perché danno l'occasione agli scemi di… - borghi_claudio : Auguri di buon anno. Finita la ricreazione ricominciamo a ragionare. Regalino: 'l'Unità' del capodanno in cui arri… - comodinoh : RT @farted94: L’Inter del triplete, vincendo tutto quell’anno (in maniera del tutto meritata e non fortunosa assolutamente) aprì un ciclo c… - Rebecca10843714 : Come iniziare meglio l'anno? Harry che rilascia il video di #TPWK @Harry_Styles -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che Caserta, ancora deve arrivare la fine dell'anno e molte persone danno già i numeri. Figuriamoci stasera cosa succedera' l'eco di caserta