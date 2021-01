Inter, perché gennaio è il mese decisivo nella rotta verso lo Scudetto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nelle ultime stagioni il mese di gennaio ha regolarmente affondato le ambizioni dell’Inter: il 2021 deve garantire l’inversione di tendenza nel rendimento Il principale ostacolo per l’Inter sulla rotta verso lo Scudetto? Semplice, il mese di gennaio. No, non è una battuta. O meglio, lo è ma con un fondo di verità ineluttabile sancito dalle statistiche raccolte dai nerazzurri negli anni più recenti. Da Mazzarri a Mancini, da Spalletti a Conte nulla è cambiato, con l’effimera eccezione di Pioli che nel 2017 ripartì a razzo salvo poi naufragare con l’incedere della primavera. Eppure, un anno fa il tecnico salentino aveva esordito con il botto espugnando Napoli. Ma la scure di gennaio si abbatté regolarmente sotto forma di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nelle ultime stagioni ildiha regolarmente affondato le ambizioni dell’: il 2021 deve garantire l’inversione di tendenza nel rendimento Il principale ostacolo per l’sullalo? Semplice, ildi. No, non è una battuta. O meglio, lo è ma con un fondo di verità ineluttabile sancito dalle statistiche raccolte dai nerazzurri negli anni più recenti. Da Mazzarri a Mancini, da Spalletti a Conte nulla è cambiato, con l’effimera eccezione di Pioli che nel 2017 ripartì a razzo salvo poi naufragare con l’incedere della primavera. Eppure, un anno fa il tecnico salentino aveva esordito con il botto espugnando Napoli. Ma la scure disi abbatté regolarmente sotto forma di ...

internewsit : Romano: 'Hakimi, ecco perché il Real Madrid ha deciso di cederlo all'Inter' - - dispera65 : Ho rubato questa immagine ad un ns. Amico interista ma perché questa affermazione contiene tanta verita' x me ch… - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Giordano: 'Ci sono i presupposti perchè l'Inter vinca lo scudetto, pensare solo al campionato sarà un vantaggio' https:/… - granatiere1906 : @TinoJuven2 @pisto_gol Eccolo. Ti aspettavo sul passaporto di Recoba??. Per ogni vostra condanna tirate fuori questa… - AntonioSpurs13 : @stefasti @AntonioTorel79 @toniH2000 @pisto_gol San Siro secondo me potevano farlo meglio,e magari ristrutturarlo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter perché SNAI – Serie A: Inter-Napoli, Conte avantiJuve-Atalanta, la tradizione dice «1 Fortune Italia