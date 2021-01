Il maltempo non allenta la morsa sull’Italia: rovesci in quasi tutte le regioni, attenzione alle nevicate (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche il 2 gennaio sarà dominato da una situazione di maltempo che, in alcune regioni, si protrarrà per l’intera giornata. Qualche breve schiarita sull’Adriatico Non si allenta la morsa del maltempo sull’Italia, in zona rossa fino alla giornata di domenica. Bloccati nelle nostre case, fuori dalle finestre ci troveremo dinnanzi a tempo nuvoloso o caratterizzato da rovesci o temporali e temperature rigide, seppur stabili o in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Un po’ meglio andrà nelle regioni meridionali: qui, anche se la pioggia sarà presente, potrebbero verificarsi periodiche schiarite e i rovesci dovrebbero andare ad attenuarsi, almeno in alcune regioni, nel corso della serata. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche il 2 gennaio sarà dominato da una situazione diche, in alcune, si protrarrà per l’intera giornata. Qualche breve schiarita sull’Adriatico Non siladel, in zona rossa fino alla giornata di domenica. Bloccati nelle nostre case, fuori dfinestre ci troveremo dinnanzi a tempo nuvoloso o caratterizzato dao temporali e temperature rigide, seppur stabili o in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Un po’ meglio andrà nellemeridionali: qui, anche se la pioggia sarà presente, potrebbero verificarsi periodiche schiarite e idovrebbero andare ad attenuarsi, almeno in alcune, nel corso della serata. ...

