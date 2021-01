Fisco: crediti Irpef superano i 23 miliardi di euro, aumento del 50% in 10 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) In un decennio la montagna annuale dei crediti Irpef è salita del 50%, passando da 14,8 miliardi del 2009 ai 22,2 del 2018 (ultimo anno con dati disponibili) Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) In un decennio la montagna annuale deiè salita del 50%, passando da 14,8del 2009 ai 22,2 del 2018 (ultimo anno con dati disponibili)

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Il 2020 segnerà un nuovo record di crediti Irpef vantati dalla metà dei contribuenti italiani, superando i 23 miliardi di euro. In un decennio la montagna annuale dei crediti I ...

