Danza Con Me, lo show di Roberto Bolle con Vasco Rossi: “Siamo sesso sublimato” – LA SCALETTA – VIDEO (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roberto Bolle torna per il quarto anno consecutivo su Rai Uno in prima serata il primo gennaio con “Danza con me”. La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Uno spettacolo che Bolle definisce capace di andare al cuore della Danza “facendosi film”, molto difficile da realizzare e con una resa “da sogno”. Special guest della serata è Vasco Rossi, che sarà protagonista assoluto con la presentazione del suo nuovo brano, “Una canzone d’amore buttata via”. Bolle e Vasco insieme, il Diavolo e l’Acqua Santa, Danza classica e rock, un connubio che per Vasco Rossi è “sesso sublimato“. Ad interpretare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021)torna per il quarto anno consecutivo su Rai Uno in prima serata il primo gennaio con “con me”. La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Uno spettacolo chedefinisce capace di andare al cuore della“facendosi film”, molto difficile da realizzare e con una resa “da sogno”. Special guest della serata è, che sarà protagonista assoluto con la presentazione del suo nuovo brano, “Una canzone d’amore buttata via”.insieme, il Diavolo e l’Acqua Santa,classica e rock, un connubio che perè ““. Ad interpretare la ...

RaiUno : Dietro le quinte di #DanzaConMe con @RobertoBolle e i suoi ospiti ? Rivedilo su @RaiPlay ?? - Tg1Raiofficial : Record di ascolti ieri sera per #Amadeus, il 34% di #share per l'anno che verrà su @RaiUno. Questa sera lo show di… - _MiBACT : CULTURA Piattaforma della cultura / 10MLN€ per realizzare con @GruppoCDP la piattaforma digitale per la promozione… - marcoluci1 : RT @Tg1Raiofficial: Record di ascolti ieri sera per #Amadeus, il 34% di #share per l'anno che verrà su @RaiUno. Questa sera lo show di @Rob… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Danza per rinascere all'insegna della bellezza, dell'eleganza, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Il primo gior… -