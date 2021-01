Covid, vaccinati i primi 24 operatori sanitari dell'Istituto Clinico Humanitas (Di venerdì 1 gennaio 2021) Milano, 1 gennaio 2020 - Il V-day dell'Istituto Clinico Humanitas coincide con l'inizio del nuovo anno: dalle 10 della mattina, 24 tra medici, infermieri e OSS hanno ricevuto la prima dose del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Milano, 1 gennaio 2020 - Il V-daycoincide con l'inizio del nuovo anno: dalle 10a mattina, 24 tra medici, infermieri e OSS hanno ricevuto la prima dose del ...

Agenzia_Ansa : #Covid, vaccinati ad oggi oltre 14mila italiani. Bolzano, Fvg e Lazio i più virtuosi sulla somministrazione #ANSA - Corriere : I numeri dei vaccinati Covid Paese per Paese, sorpresa in Europa: il Portogallo fa megl... - Adnkronos : #Vaccinocovid, in #Italia 14.334 vaccinati. In #Germania 130mila - leggoit : #vaccino anti #covid, i vaccinati in Italia sono quasi 33mila. Friuli, Bolzano e Lazio le più «virtuose» - caterinacorda1 : RT @lameduck1960: Ho l'impressione che i numeri dei vaccinati siano parenti di quelli dei 'casi'. La solitudine dei numeri covid. -