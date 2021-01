Covid | boom casi Gb e cambia strategia vaccino 

Leggi su udine20

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Distanziare le due dosi del vaccino, aspettando fino a 12 settimane tra la prima e la seconda somministrazione, per poter garantire lo scudo a più persone possibili. E’ questa laadottata dalla Gran Bretagna per proteggere la popolazione più debole dal Coronavirus in un momento in cui il Paese è alle prese con una variante più contagiosa che ha fatto impennare in questi giorni il numero dei nuovi. La scelta del Regno Unito, avallata dall’agenzia del farmaco Mhra, ha già innescato polemiche. La British Medical Association ha criticato la decisione sottolineando che cancellare la prenotazione di pazienti in attesa della seconda dose del vaccino in tempi molto più brevi (circa tre settimane secondo il piano iniziale) è “gravemente ingiusto”. Resta poi da valutare il rischio di un’immunizzazione solo parziale dei ...