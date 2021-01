Coronavirus, inizio dell'anno in zona rossa: dal 7 gennaio il Piemonte torna 'giallo'? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tutta Italia ha iniziato il nuovo anno in zona rossa . Fino al 6 gennaio, con l'eccezione del 4 gennaio che sarà zona arancione , tutto il Paese sarà 'rosso': chiusi quindi negozi non essenziali, bar, ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tutta Italia ha iniziato il nuovoin. Fino al 6, con l'eccezione del 4che saràarancione , tutto il Paese sarà 'rosso': chiusi quindi negozi non essenziali, bar, ...

ilpost : In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan - Andrea751201 : RT @marta_pellizzi: Non me l'aspettavo di essere positiva al #coronavirus. Continuerò a lottare con forza per rimettermi in piedi. Ho tant… - marta_pellizzi : Non me l'aspettavo di essere positiva al #coronavirus. Continuerò a lottare con forza per rimettermi in piedi. Ho… - IacuzzoMaria : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio ago… - infoitinterno : Coronavirus, inizio dell'anno in zona rossa: dal 7 gennaio il Piemonte torna 'giallo'? -