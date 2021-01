'Che il 2021 sia davvero l'anno della salute ritrovata': gli auguri di Decaro in diretta social (Di venerdì 1 gennaio 2021) 'auguri a tutti, sperando che sia davvero l'anno della salute ritrovata': sono gli auguri che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha lanciato attraverso i social per i suoi concittadini. Come tanti ... Leggi su baritoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) 'a tutti, sperando che sial'': sono gliche il sindaco di Bari, Antonio, ha lanciato attraverso iper i suoi concittadini. Come tanti ...

ZZiliani : L'augurio per il calcio italiano (col verme) è che nel 2021 possiamo scoprire l'esistenza di una Procura @FIGC e la… - matteosalvinimi : Buon 2021 a tutti voi!!!?? P.S. Ma è solo qui a Roma che ci sono più fuochi artificiali che mai?!? - FicarraePicone : Buon 2021 a tutti quelli che aspettano un lavoro, a quelli che sognano un amore, a quelli che ricordano, a quelli c… - adoringcinema : @ciaopersempre che carina che sei ?? speriamo di interagire di più in questo 2021, auguro anche a te il meglio per quest'anno ???? - Specialone631 : @Pres_Casellati @Pres_Casellati la ringrazio e le auguro un 2021 dove le sue grandi capacità,ed il rispetto per l'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Che 2021 Il 2021 comincia in zona rossa: ecco cosa si può o non si può fare oggi la Repubblica Si chiama Luce la prima bimba empolese del 2021

Ultima a nascere nel 2020 è stata Sarah, alle 22,16 del 31 dicembre. Al punto nascita di Empoli c'è stato un incremento del 1,6% di nati rispetto al 2019: 1069 nati 2020 mentre 1052 nel 2019 ...

Concerto di Capodanno 2021 della Filarmonica di Vienna: ecco come seguirlo in diretta tv

Il Maestro Muti, che nel 2021 compirà ottant'anni, affronta il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera ...

Ultima a nascere nel 2020 è stata Sarah, alle 22,16 del 31 dicembre. Al punto nascita di Empoli c'è stato un incremento del 1,6% di nati rispetto al 2019: 1069 nati 2020 mentre 1052 nel 2019 ...Il Maestro Muti, che nel 2021 compirà ottant'anni, affronta il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera ...