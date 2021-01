Capodanno, ragazzina spara dalla finestra con una scacciacani: le immagini shock (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A completare il bilancio di fine anno alcune denunce delle forze dell’ordine per ‘procurato allarme’ nei confronti di soggetti sorpresi a sparare con delle scacciacani che spaventavano il vicinato“. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Borrelli in un post su Facebook accompagnato da un video, destinato a suscitare polemiche, che ritrae una ragazzina mentre spara con una scacciacani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A completare il bilancio di fine anno alcune denunce delle forze dell’ordine per ‘procurato allarme’ nei confronti di soggetti sorpresi are con delleche spaventavano il vicinato“. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Borrelli in un post su Facebook accompagnato da un video, destinato a suscitare polemiche, che ritrae unamentrecon una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CleliaMussari : @opissochiara1 @RaiDue @teatrolafenice Anch’io ma il cuore è a Vienna perché mi ricordo che ero ragazzina e già lo… - checcacico : I genitori cha hanno lasciato alla ragazzina del piano di sotto la casa per festeggiare capodanno con gli amici è t… - Re_Kaczynski : @tuitacarlinha Felice capodanno ragazzina mia, Auguri!!! - EzianaB : @MonacaMonza L'ultimo con i miei nonni materni, sono passati trent'anni da quando sono scomparsi, ero una ragazzina… - derekstriskell : Si odio capodanno per me è inutile e sono felicissima di passarlo così, verrà solo la ragazzina che abita sopra di noi e mangeremo schifezze -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno ragazzina Capodanno, bimba spara con la scacciacani. La denuncia di Borrelli NapoliToday Covid, in Italia 32.143 vaccinati (più donne che uomini): ecco le regioni "virtuose"

Secondo i dati aggiornati a poco dopo le 13 di Capodanno, del report pubblicato sul sito del ... Gli ultranovantenni sono 540, i ragazzi tra i sedici e diciannove anni sono 58.

Ragazza in difficoltà vicino al fiume Brenta: salvataggio 20 minuti dopo mezzanotte

VICENZA - I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti 20 minuti dopo la mezzanotte in località Oliero di Sopra nel comune di Valbrenta per soccorrere una giovane donna in difficoltà in ...

