Bologna, ancora 4 assenti ma l’infermeria si sta svuotando: le ultime (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il punto sul Bologna in vista della prima sfida del 2021 in programma domenica prossima al Franchi di Firenze contro la Fiorentina Mancano due giorni alla gara del Franchi tra Fiorentina e Bologna, un match che potrebbe diventare un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, spera di recuperare in fretta alcuni pezzi fondamentali. Nell’ultima gara del 2020 è rientrato – fra gli altri – Orsolini. Federico Ravaglia che ha lavorato regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansone ancora terapie invece per Ibrahima Mbaye e Federico Santander. Il laterale scozzese è risultato infatti negativo all’ultimo tampone e, dopo essere stato fermo causa positività al Covid-19, può rientrare in gruppo. La buona notizia per il Bologna è che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il punto sulin vista della prima sfida del 2021 in programma domenica prossima al Franchi di Firenze contro la Fiorentina Mancano due giorni alla gara del Franchi tra Fiorentina e, un match che potrebbe diventare un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, spera di recuperare in fretta alcuni pezzi fondamentali. Nell’ultima gara del 2020 è rientrato – fra gli altri – Orsolini. Federico Ravaglia che ha lavorato regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansoneterapie invece per Ibrahima Mbaye e Federico Santander. Il laterale scozzese è risultato infatti negativo all’ultimo tampone e, dopo essere stato fermo causa positività al Covid-19, può rientrare in gruppo. La buona notizia per ilè che ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - ZO_it : In bocca al lupo capitano, tornerai ancora più forte! ???????? #RuffoLuci #infortunio #frattura #tibia #BFC… - NEG_Zone : Ancora una volta ignorate le esigenze delle persone trans e non-binary in nome di una suddivisione che non ha senso… - Pietro_Firenze : @sillacellino @PAOLOCARLESI @Lavori_Tram_Fi @comunefi O come a Bologna, grave errore,come moltissimi altri, il fasc… - FilippoPost : Quando il primo dell’anno, con lo zampone ancora in gola, devi correre per prenderti il badge Garmin!… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna ancora Coronavirus, i casi del 29 dicembre: 80 a Bologna, i contagi in regione ancora sotto i mille BolognaToday Muore il campione di body building Nicolas Ventura dopo un incidente stradale

Bologna, 1 gennaio 2021- Muore in ospedale il campione di body building, Nicolas Ventura, dopo le ferite riportate a causa di un incidente stradale. È accaduto oggi intorno a mezzogiorno al Maggiore: ...

Bologna, ancora 4 assenti ma l’infermeria si sta svuotando: le ultime

Il punto sul Bologna in vista della prima sfida del 2021 in programma domenica prossima al Franchi di Firenze contro la Fiorentina ...

Bologna, 1 gennaio 2021- Muore in ospedale il campione di body building, Nicolas Ventura, dopo le ferite riportate a causa di un incidente stradale. È accaduto oggi intorno a mezzogiorno al Maggiore: ...Il punto sul Bologna in vista della prima sfida del 2021 in programma domenica prossima al Franchi di Firenze contro la Fiorentina ...