Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020. Trionfo per L'Anno che Verrà (33.9%), flop il Capodanno del GF Vip (12.9%), benissimo Propaganda Live (6.5%)

Morandi e Amadeus - L'Anno che Verrà Nella serata di ieri, Giovedì 31 dicembre 2020, su Rai1 L'Anno che Verrà – in onda dalle 21:01 alle 00:54 – ha conquistato 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share e – dalle 00:54 alle 1:59 – 3.857.000 e il 31%. Su Canale5 Grande Fratello Vip – Happy New Year – dalle 20:51 alle 1:39 – ha incollato davanti al video 2.899.000 spettatori con uno share del 12.9% (qui il confronto con le serate di fine anno del 2019). Su Rai2 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può ha interessato 598.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Indipendence Day ha raccolto 978.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rai3 il Festival del Circo di Montecarlo è seguito da 2.335.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 What Women Want – Quello che le donne vogliono totalizza un a.m. di 688.000

