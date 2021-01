A Roma centinaia di uccelli morti in strada per i botti di Capodanno. Schiantati contro le finestre delle case e i fili dell'alta tensione (... (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Lega protezione italiana uccelli (Lipu) ha spiegato che 'nell'avifauna selvatica lo scoppio dei botti causa danni inimmaginabili - riporta Roma Today - Causa uno spavento tale che può provocare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Lega protezione italiana(Lipu) ha spiegato che 'nell'avifauna selvatica lo scoppio deicausa danni inimmaginabili - riportaToday - Causa uno spavento tale che può provocare la ...

SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - repubblica : Botti di Capodanno, strage di uccelli: centinaia di volatili a terra in centro - justlearnnread : RT @perchetendenza: 'Cavour': Perché stanotte in questa e in altre vie del centro di Roma la carreggiata è stata invasa dai corpi senza vit… - letiziaalbanes : RT @perchetendenza: 'Cavour': Perché stanotte in questa e in altre vie del centro di Roma la carreggiata è stata invasa dai corpi senza vit… - infoitinterno : Roma, centinaia di uccelli morti per i botti di Capodanno -