Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 17 | 45

(Di giovedì 31 dicembre 2020)DEL 31 DICEMBREORE 17.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VITINIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRA SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN DIREZIONE ...