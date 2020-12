Rileggere l’anno che sta per finire e rilanciarsi in quello nuovo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Crediamo nell’importanza delle esperienze affinché possano diventare Esperienza, Saggezza di vita! Senza la rilettura sono solo esperienzismo che non fanno crescere e maturare e non danno “luce” sul proprio futuro. Per questo, Bergamonews in collaborazione con Percorsi di Vita, vi offre questo esercizio di rilettura delche si sta concludendo. Mi prendo un buon tempo di silenzio, staccando il cellulare, magari mettendo della musica rilassante in sottofondo. Chiudo gli occhi e faccio dei respiri lenti e profondi, ascolto il mio respiro, ne visualizzo il percorso in me con la mente, ascolto il battito del cuore che rallenta. Dopo un po’ di tempo pronuncio un grande grazie alla Vita per il fatto di esserci, di esistere. Un’indicazione: alcuni passaggi ti sembreranno delle ripetizioni o dei doppioni. Fa niente, tu procedi secondo le ...