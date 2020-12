Pubblicità Meetic: canzone, campagna, video spot (Di giovedì 31 dicembre 2020) Scheda Pubblicità Meetic Messa in onda: dicembre 2020 Titolo: Impegnati sin dall’inizio #StartSomethingReal Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video spot Meetic first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 31 dicembre 2020) SchedaMessa in onda: dicembre 2020 Titolo: Impegnati sin dall’inizio #StartSomethingReal Protagonista: –/musica: clicca quifirst appeared on Ascolti Tv Blog.

alprazolam2210 : @mecna appena trasmettono in tv la pubblicità di meetic nella mia testa parte occhiali da sole sopra i ricordi ritorni ma non mi rivedrai - LordLandoXVII : Ora capisco che le pubblicità su spotify siano casuali ma, tre di seguito di meetic mi pare un filo accanimento - TSaveoursea : RAGA SCUSATE COMUNQUE HO VISTO MALE O HANNO APPENA FATTO UNA PUBBLICITÀ MEETIC SULLA RAI CON UNA COPPIA LESBICA????… - Franchi98456048 : Grandi geni quelli di Meetic che piazzano la pubblicità sapendo chi guarda #90giorniperinnamorarsi - nondefinibile : Ma la pubblicità de #Meetic? “Scarica l’app meetic e conosci single pronti per una storia vera.” Ma che è? N’as… -