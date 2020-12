Pontina | incidente mortale | ciclista travolto e ucciso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ancora unsulla strada statale 148 “”, dove questa mattina intorno alle 7:30 unha perso la vita a seguito dell’impatto con un’autovettura. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del km 97.6, n direzione Roma, nel territorio comunale di Terracina. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Per consentire i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato sullanel tratto interessato. Lunghe file si sono formate in entrambi i sensi di marcia. su Il Corriere della Città.