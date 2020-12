Papa Francesco: "Può sembrare stridente ringraziare Dio dopo questo anno" (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - "'Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore...'. Potrebbe sembrare forzato, quasi stridente ringraziare Dio al termine di un anno come questo, segnato dalla pandemia. Pensiamo alle famiglie che hanno perso uno o più membri, a coloro che sono stati malati, a quanti hanno patito la solitudine, a chi ha perso il lavoro...". È quanto afferma Papa Francesco nell'omelia preparata per la celebrazione dei Primi Vespri e del Te Deum, letta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, chiamato a presieder la liturgia al posto del Pontefice colpito da una "dolorosa sciatalgia". Non esiste "un Dio cinico e spietato", sottolinea Papa Francesco. "Un Dio che sacrificasse gli esseri ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - "'Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore...'. Potrebbeforzato, quasiDio al termine di uncome, segnato dalla pandemia. Pensiamo alle famiglie che hperso uno o più membri, a coloro che sono stati malati, a quanti hpatito la solitudine, a chi ha perso il lavoro...". È quanto affermanell'omelia preparata per la celebrazione dei Primi Vespri e del Te Deum, letta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, chiamato a presieder la liturgia al posto del Pontefice colpito da una "dolorosa sciatalgia". Non esiste "un Dio cinico e spietato", sottolinea. "Un Dio che sacrificasse gli esseri ...

