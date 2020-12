Papa Francesco, problemi di salute: salta la messa di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) problemi di salute per Papa Francesco, il pontefice salta il Te Deum e la messa di Capodanno: ecco le sue condizioni Nell’ultimo giorno di questo terribile anno, Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco, accusa problemi di salute. Il pontefice è stato costretto a rivedere la lista degli impegni. saltano gli appuntamenti di questa sera e di domani. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020)diper, il ponteficeil Te Deum e ladi: ecco le sue condizioni Nell’ultimo giorno di questo terribile anno, Jorge Maria Bergoglio,, accusadi. Il pontefice è stato costretto a rivedere la lista degli impegni.no gli appuntamenti di questa sera e di domani. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

