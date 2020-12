Padova, anni di abusi sulla sorellina della compagna: arrestato un 27enne (Di giovedì 31 dicembre 2020) Incubo durato almeno due anni per una bambina di 12 anni di Padova. Secondo quanto emerso, la piccola sarebbe stata vittima di ripetuti abusi sessuali da parte del compagno della sorella maggiore, che l’avrebbe forzata con minacce e ricatti. Scoperto, l’uomo avrebbe tanto la fuga prima di essere arrestato. anni di abusi sulla 12enne: in manette il cognato La vicende viene riportata dai quotidiani locali della provincia di Padova, teatro per 2 anni di una tremenda storia di abusi sessuali e pedofilia. Le fonti riportano che un 27enne, all’epoca dei fatti gelataio in città, avrebbe iniziato ad abusare della 12enne sorella ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Incubo durato almeno dueper una bambina di 12di. Secondo quanto emerso, la piccola sarebbe stata vittima di ripetutisessuali da parte del compagnosorella maggiore, che l’avrebbe forzata con minacce e ricatti. Scoperto, l’uomo avrebbe tanto la fuga prima di esseredi12enne: in manette il cognato La vicende viene riportata dai quotidiani localiprovincia di, teatro per 2di una tremenda storia disessuali e pedofilia. Le fonti riportano che un, all’epoca dei fatti gelataio in città, avrebbe iniziato ad abusare12enne sorella ...

Marco_dreams : @diceNiNi Un mio amico che vive adesso a Precenico mi ha raccontato la sua odissea: da Visignano prima sfollato a T… - Gazzettino : Covid, Rocco muore a 53 anni, la moglie: «Un mese di agonia, l'ho visto l'ultima volta in videochiamata» - NuovoNickname : @robsalnitro ci ho passato molto tempo quando facevo le superiori a Padova e capitavano giorni che non avevo voglia… - mattinodipadova : Gli abusi sarebbero stati commessi ricorrendo anche a subdole modalità di adescamento e addirittura al ricatto: il… - ilCiclotrone : @torbangla @GioB1974 Non so se sia cambiato negli ultimi 7 anni, ma quando ci sono stato quello di Pisa era in stat… -