Netflix-crescita: la società incrementa nel 2020 il suo fatturato (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell’anno dai mille problemi sanitari, economici e anche psicologicamente pesanti da sopportare piattaforme come Netflix, Dysney+ e Prime Video sono state una boccata d’aria fresca per passare delle ore divertenti e leggere. Ma quello che in pochi sanno che l’unione Netflix-crescita è riuscito allo perfezione. Netflix-crescita: come è andato il 2020? La piattaforma Svod ha registrato un forte aumento degli abbonamenti: dal terzo trimestre del 2011 al terzo trimestre del 2020 i clienti sono cresciuti dell’807,67%. Nel terzo trimestre del 2011, la cifra era di 21,5 milioni, mentre nel 2020 era di 195,15 milioni. Invece toccheranno quota 19 miliardi di dollari gli investimenti di Netflix nel 2021 per nuovi contenuti video. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell’anno dai mille problemi sanitari, economici e anche psicologicamente pesanti da sopportare piattaforme come, Dysney+ e Prime Video sono state una boccata d’aria fresca per passare delle ore divertenti e leggere. Ma quello che in pochi sanno che l’unioneè riuscito allo perfezione.: come è andato il? La piattaforma Svod ha registrato un forte aumento degli abbonamenti: dal terzo trimestre del 2011 al terzo trimestre deli clienti sono cresciuti dell’807,67%. Nel terzo trimestre del 2011, la cifra era di 21,5 milioni, mentre nelera di 195,15 milioni. Invece toccheranno quota 19 miliardi di dollari gli investimenti dinel 2021 per nuovi contenuti video. ...

An_Bion : I numeri delle piattaforme Ott in Italia. Per #Netflix, #AmazonPrimeVideo, #DisneyPlus, #TimVision, #DAZN, ecc 7 mi… - ciccolombo : Nel 2020 boom delle piattaforme tv di streaming, +28,3% utenti. Netflix leader, Disney+ in crescita -