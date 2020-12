Montecassiano, anziana uccisa a Natale. Il giallo del vestito del (presunto) ladro, ma la Procura insiste sui maltrattamenti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per la difesa il capo di abbigliamento è di un estraneo. Gli inquirenti setacciano i video delle telecamere di sorveglianza e i telefoni dei tre indagati: marito, figlia e nipote della vittima. Sabato i funerali di Rosy Leggi su repubblica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per la difesa il capo di abbigliamento è di un estraneo. Gli inquirenti setacciano i video delle telecamere di sorveglianza e i telefoni dei tre indagati: marito, figlia e nipote della vittima. Sabato i funerali di Rosy

StraNotizie : Montecassiano, anziana uccisa a Natale. Il giallo del vestito del (presunto) ladro, ma la Procura insiste sui maltr… - cronaca_news : Montecassiano, anziana uccisa a Natale. Il giallo del vestito del (presunto) ladro, ma la Procura insiste sui maltr… - violagiannoli : RT @repubblica: Montecassiano, anziana uccisa in casa a Natale. La difesa: 'Ladro entrato dalla finestra'. Ma s'indaga sulla famiglia per c… - la_gata_lova : le PORCATE di NATALE. Montecassiano, anziana uccisa in casa a Natale. La difesa: 'Ladro entrato dalla finestra'. Ma… - repubblica : Montecassiano, anziana uccisa in casa a Natale. La difesa: 'Ladro entrato dalla finestra'. Ma s'indaga sulla famigl… -