Maurizio Costanzo sul matrimonio con Maria De Filippi | “Il rosicamento esiste”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020), giornalista e autore televisivo di spicco nel nostro Paese, si è raccontato in una lunga intervista. Il conduttore ha riflettuto sulla propria carriera e sul suo futuro nella televisione italiana, senza tralasciare il rapporto con la moglieDe, la sua carriera dall’infanzia Il celebre personaggio tv non nasconde che la passione per il giornalismo sia quasi innata. Al Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo, a 14 anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai” ricorda. Ripensando alla sua infanzia ricorda poi il forte legame con i suoi genitori, di cui ancora oggi sente la mancanza: “Mio padre è morto ...