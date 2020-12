Mattino Cinque riparte a sorpresa il 1° gennaio

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Panicucci e Vecchi -Il 2021 diinizia prima del previsto. A, domani – venerdì 1°– Francesco Vecchi e Federica Panicucci si ‘riprenderanno’ la mattina di Canale 5 con un lungo speciale in onda prima e dopo la Santa Messa. La trasmissione, che in questa prima parte di stagione ha registrato importanti ascolti (picchi del 18% di share e spesso leader sulla concorrenza diretta di Rai 1), in occasione del primo giorno del nuovo anno torna in diretta dalle 8.40 per accompagnare il pubblico di Canale 5 fino all’appuntamento delle 13.00 con il tg. Uno speciale all’interno del quale sarà trasmessa la Santa Messa di Papa Francesco, in programma dalle 10.00 alle 11.30. Da lunedì 4...