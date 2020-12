Mattarella, il discorso di fine anno agli italiani: “Vaccinarsi contro il Covid è un dovere, io lo farò, ora prepariamo il futuro” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La tragedia del coronavirus che ha ucciso decine di migliaia di italiani fino a oggi, e che non è ancora finita. Ma anche le pesantissime conseguenze della pandemia sull’economia nazionale, sul lavoro e sull’occupazione. La vita del Paese stravolta e i tanti cittadini che, silenziosamente e lontani dai riflettori, hanno fatto crescere solidarietà e collaborazione negli ospedali come tra le associazioni, per correre in soccorso dei più deboli. Nel tradizionale discorso di fine anno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affrontato tutti i temi più spinosi di un anno da incubo: il 2020 che finisce. L’invito del capo dello Stato agli italiani è però a guardare al futuro. Con l’obiettivo di fare del 2021 che ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) La tragedia del coronavirus che ha ucciso decine di migliaia difino a oggi, e che non è ancora finita. Ma anche le pesantissime conseguenze della pandemia sull’economia nazionale, sul lavoro e sull’occupazione. La vita del Paese stravolta e i tanti cittadini che, silenziosamente e lontani dai riflettori, hfatto crescere solidarietà e collaborazione negli ospedali come tra le associazioni, per correre in soccorso dei più deboli. Nel tradizionalediil presidente della Repubblica, Sergio, ha affrontato tutti i temi più spinosi di unda incubo: il 2020 che finisce. L’invito del capo dello Statoè però a guardare al. Con l’obiettivo di fare del 2021 che ...

