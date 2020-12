Mara Maionchi sulla malattia: “Dedico le feste a chi mi ha curata” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mara Maionchi rompe in silenzio dopo essere stata colpita dal Covid-19. Il volto noto della discografia musicale italiana si trova finalmente a casa, dopo aver trascorso un periodo in ospedale. Mara Maionchi si sta riprendendo e ha potuto trascorrere il Natale con i suoi familiari. Ora che è fuori pericolo, non dimentica però di ringraziare chi ha fatto sì che potesse ritornare in salute. Mara Maionchi è guarita: il suo Natale a metà Mara Maionchi è riuscita a riprendersi del tutto dal Coronavirus. L’ex giudice di X Factor èrisultata positiva al Covid-19 alcune settimane fa e la paura è stata tanta. Soprattutto quando è stata ricoverata in ospedale, dove ha ricevuto le cure più adatte. “Dedico queste feste sobrie a chi ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)rompe in silenzio dopo essere stata colpita dal Covid-19. Il volto noto della discografia musicale italiana si trova finalmente a casa, dopo aver trascorso un periodo in ospedale.si sta riprendendo e ha potuto trascorrere il Natale con i suoi familiari. Ora che è fuori pericolo, non dimentica però di ringraziare chi ha fatto sì che potesse ritornare in salute.è guarita: il suo Natale a metàè riuscita a riprendersi del tutto dal Coronavirus. L’ex giudice di X Factor èrisultata positiva al Covid-19 alcune settimane fa e la paura è stata tanta. Soprattutto quando è stata ricoverata in ospedale, dove ha ricevuto le cure più adatte. “questesobrie a chi ...

