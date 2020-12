Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico (Di giovedì 31 dicembre 2020) codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio, a gran parte della regione Leggi su firenzepost (Di giovedì 31 dicembre 2020)perdel reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio, a gran parte della regione

AnsaToscana : Maltempo: Toscana, codice giallo per rischio idrogeologico. Dalle 18 del 31 dicembre e per tutta giornata del 1/o g… - FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico - Toscanaoggi : #Maltempo, #allertameteo in codice #giallo per #rischioidrogeologico su gran parte della #Toscana - SienaFree : Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico su gran parte della Toscana - LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: Maltempo a Capodanno, in #Toscana ancora codice giallo per pioggia #allertameteoTOS -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo: Toscana, codice giallo per rischio idrogeologico - Toscana Agenzia ANSA Il 2021 inizia nel segno del maltempo: allerta meteo in Toscana

Ancora piogge sulla nostra regione con l'avviso di criticità in vigore dalle 18 del 31 dicembre. Le previsioni per le prossime ore ...

Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre ...

Ancora piogge sulla nostra regione con l'avviso di criticità in vigore dalle 18 del 31 dicembre. Le previsioni per le prossime ore ...Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre ...